Rovanperä triomfeert in WK-rally Polen, Neuville blijft WK-leider na 4e plaats

Neuville herpakt zich (bijna)

Neuville kende een goede zaterdagnamiddag en leek op weg naar de vijfde plaats, tot hij in de laatste rit van de dag even in de fout ging.



"In één bocht maakten we een foutje en verliezen we een seconde", zei de Belg bij aankomst. Een dure fout bleek achteraf want Neuville komt 0.1 te kort om de dag af te sluiten als vijfde. En dus is de Belg zesde, wat een verschil van twee punten maakt met de vijfde plaats die hij najoeg.