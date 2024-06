Met deze selectie trekt Alpecin-Deceuninck naar de Ronde van Frankrijk 2024

Ook het huiswerk van Alpecin-Deceuninck voor de Tour is af. Jasper Philipsen en wereldkampioen Mathieu van der Poel toppen opnieuw de selectie van de Belgische WorldTour-ploeg, die vorig jaar de groene trui veroverde. Jonas Rickaert heeft ondanks zijn val op het Belgisch kampioenschap het team gehaald.

Jasper Philipsen kan ook dit jaar rekenen op zijn lead-out Jonas Rickaert. De sprintloods kwam gisteren ten val op het BK in Zottegem, maar zijn Tour komt niet in gevaar. De sprintloods heeft zijn pols niet gebroken en zal weer van de partij zijn in 's werelds grootste wielerwedstrijd.

Naast Rickaert kan Philipsen ook op debutanten Gianni Vermeersch, Robbe Ghys en de Fransman Axel Laurance rekenen. Ook de Zwitser Silvan Dillier en de Deen Søren Kragh Andersen zullen van de partij zijn, net als kopman en wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Die laatste mikt, net als Philipsen, op ritzeges in de Tour. "Ons eerste doel is om een of meer etappes te winnen. En als dat goed gaat, kan Philipsen opnieuw voor het puntenklassement gaan", klinkt het bij Alpecin-Deceuninck.