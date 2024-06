Lidl-Trek rekent op Stuyven en Declercq in de Tour: "Extra steun voor Pedersen"

Door de zware valpartij in de Dauphiné moest Lidl - Trek wat sleutelen aan zijn Tourselectie. Tao Geoghegan Hart, die een rib brak, viel uit als klassementsman.

"Daarom hebben we extra steun voorzien voor Mads Pedersen om voor ritzeges te gaan", zegt sportieve baas Steven de Jongh. "We hebben een team samengesteld dat over een schat aan ervaring en talent beschikt."

De meest ervaren pion in de Tourselectie is Jasper Stuyven, die voor zijn 8e Tourdeelname staat. Onze landgenoot werd na de Giro alsnog aan de selectie toegevoegd door de blessure van Alex Kirsch. "We weten na de Giro dat Jasper een waardevolle toevoeging is."

Ook Tim Declercq moet Pedersen helpen aan een ritzege voor het 3e jaar op een rij. Hij wordt vergezeld door veelzijdige ploegmaats als Julien Bernard, Carlos Verona, Toms Skujins en Ryan Gibbons.

Giulio Ciccone, de winnaar van de bolletjestrui van vorig jaar, raakte wel op tijd hersteld van ziekte na de Dauphiné. "Hij was goed bezig en reed indrukwekkend in het Critérium du Dauphiné", aldus De Jongh.