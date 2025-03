"Hopelijk waren die 300 kilometer een goede prikkel": Jasper Philipsen voelt zich ondanks lastige Milaan-Sanremo "wel oké"

Op zoek naar een derde zege op een rij trapt Jasper Philipsen in de Classic Brugge-De Panne zijn drukke weken op Vlaamse wegen op gang. De naweeën van zijn val in Nokere Koerse verdwijnen stilaan, maar "natuurlijk is nog niet alles genezen." Toch kijkt Philipsen al met ambitie naar de komende klassiekers: "Ik heb vooral mijn oog op Gent-Wevelgem van zondag."

“Ik voel me wel oké. Natuurlijk is nog niet alles genezen, maar dat heeft tijd nodig", klinkt het realistisch bij Jasper Philipsen.

Heeft hij geen spijt van zijn keuze om Milaan-Sanremo alsnog te rijden? “Achteraf is het makkelijk praten, maar we hebben de keuze gemaakt om Milaan-Sanremo te rijden. Het gevoel was niet zoals ik ergens gehoopt had en dat is niet onlogisch."

"Hopelijk waren die 300 kilometer wel een goede prikkel richting wat komen gaat.”