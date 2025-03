Net geen eerste profzege: Jarno Widar strandt op enkele meters van ritwinst bergop in Coppi e Bartali

Jarno Widar heeft in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali net naast zijn allereerste profzege gegrepen. Op het loeisteile slot van rit 2 kwam het Belgische toptalent enkele meters te laat om de Brit Paul Double nog in te rekenen. Double is meteen ook de nieuwe leider in de Italiaanse rittenkoers.

The sky is the limit voor Jarno Widar. Dat bewees hij vandaag nog maar eens in de Italiaanse rittenkoers Coppi e Bartali.



Na een hele dag klimmen en dalen moest een steil knikje daar voor de beslissing zorgen in rit 2. De smalle wegen naar Sogliano al Rubicone waren 'slechts' 3 kilometer lang, maar liepen op bepaalde punten wel meer dan 15% omhoog.

Spek naar de bek van grote namen als Diego Ulissi, Ben Tulett, Magnus Sheffield of Aleksej Loetsenko, dacht iedereen. Maar zoek hen in de uitslag en ze staan allemaal onder een landgenoot.

Widar was de snelste van een fiks uitgedunde groep, maar de Brit Paul Double (Jayco AlUla) had in de slotkilometer al geanticipeerd en hield het vol tot op de streep.

Widar kon zijn krachttoer dus niet afronden en greep naast zijn eerste profzege, bij Double komt er wel een eerste streepje achter zijn naam. De 28-jarige Brit slaat een dubbelslag: hij neemt ook de leiderstrui over van Caleb Ewan, die gisteren de openingsrit won.

De Internationale Wielerweek telt in totaal 5 etappes, zaterdag kennen we de eindwinnaar.