Een slechte verliezer: José Mourinho knijpt coach van Galatasaray in de neus na bekeruitschakeling

José Mourinho zag een ticket voor de halve finales van de Turkse beker door de neus geboord en ging zich dan maar onsportief wreken door ... in de neus van de coach van Galatasaray te knijpen. Het dieptepunt in een wedstrijd vol opstootjes.

De kwartfinale in de beker tussen aartsrivalen Fenerbahçe en Galatasaray was al ontspoord in de extra tijd door een opstootje aan de zijlijn. De scheidsrechter moest de wedstrijd zelfs enkele minuten stilleggen en deelde ook drie rode kaarten uit aan bankzitters.

Het veranderde niets meer aan de uitslag: Galatasaray plaatste zich voor de halve finales met een 2-1 zege, dankzij twee goals van Victor Osimhen. Fenerbahçe beet zijn tanden na de pauze stuk op de stadsrivaal.

Een nederlaag die José Mourinho maar moeilijk kon verkroppen. De coach van Fenerbahçe ging zelfs nog in de neus van collega Okan Buruk knijpen, die theatraal tegen de grond ging.

Mourinho was nog maar net teruggekeerd aan de zijlijn na een schorsing van vier wedstrijden voor uitspraken na een match tegen ... Galatasaray. De aartsrivaal haalt dus het slechtste in de Portugees naar boven.