Jasper Philipsen bleef gespaard van nieuwe valpartij: "Ik moest vol in de remmen en verloor aansluiting"

Een geluk bij een ongeluk voor Jasper Philipsen. De snelle man van Alpecin-Deceuninck kon door een reeks valpartijen in de slotkilometers van Brugge-De Panne niet meesprinten. Zelf bleef hij wel overeind. "Ik zat net achter de valpartij en moest vol in de remmen", reageerde hij meteen na de finish.

Zeker omdat Philipsen vorige week nog een stevige smak maakte in de finale van Nokere Koerse.

"Ik zat er net achter en moest vol in de remmen. Zo verloor ik aansluiting met het peloton. Maar ik ben wel rechtgebleven en daar ben ik blij om."

De sprinter van Alpecin-Deceuninck trok ook de finale in op de voorposten, maar dan gooide een wegversmalling de plannen van zowat alle sprinters in de war. Een grote valpartij deed de kansen van onder meer Tim Merlier teniet.

Drie op een rij. Dat was vandaag het grote doel van Jasper Philipsen , die in 2023 en 2024 al de snelste was in de straten van De Panne.

Het was gewoon een makkelijke wedstrijd. Dan wist je dat het nerveus zou zijn.

Het was gewoon een makkelijke wedstrijd. Dan wist je dat het nerveus zou zijn.

Ook voor de zware valpartij met de rappe mannen waren al heel wat renners gevallen in een hectisch slot. En daar zat het koersverloop volgens Philipsen voor iets tussen.

"Het was gewoon een makkelijke wedstrijd, de wind was ook niet super hard aanwezig. Dan wist je dat het nerveus zou zijn. Je hoopt dat iedereen altijd gespaard blijft van valpartijen, maar dat was vandaag niet het geval."

"Natuurlijk hadden we graag meegedaan voor de zege vandaag, maar uiteindelijk moeten we het positieve bekijken: ik ben niet gevallen en dat is oké."

"Nu gaat de focus op zondag." Dan wacht met Gent-Wevelgem al een nieuwe kans voor enkele sterke snelheidsduivels - hopelijk kunnen ze dan zonder valpartijen hun kans wagen.