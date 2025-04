Liverpool boekt zijn 100e derbyzege tegen Everton, al had het ook anders kunnen uitdraaien

Liverpool heeft zijn 100e zege in de Merseyside derby geboekt, de eerste onder coach Arne Slot. De leider in de Premier League kwam twee keer met de schrik vrij in de derby tegen Everton, maar Diogo Jota hielp Liverpool weer aan een kloof van 12 punten op eerste achtervolger Arsenal.

Arne Slot zag in februari zijn eerste zege in de Merseyside derby door de neus geboord, nadat Everton in de allerlaatste seconde de 2-2 had gescoord.

James Tarkowski, die toen voor het ultieme doelpunt zorgde, liet zich nu minder fraai opmerken met een zware tackle op Alexis Mac Allister. Hij mocht blij zijn dat ook de VAR oordeelde dat geel volstond.

Toch waren de grootste kansen voor Everton. Het openingsdoelpunt werd afgekeurd voor nipt buitenspel en een poging van Beto strandde op de lat.

De bezoekers zouden het deksel op de neus krijgen, want Diogo Jota kon wel scoren na de rust. Liverpool staat zo weer een stap dichter bij de Engelse landstitel. Met nog 8 wedstrijden te gaan heeft de leider een voorsprong van 12 punten.