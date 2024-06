VIDEO - Duizenden uitzinnige Malaga-fans vieren promotie naar tweede klasse tot vroege uurtjes aan de luchthaven

Wie aan Malaga CF denkt, herinnert zich misschien nog de fenomenale Europese campagne in het seizoen 2012-2013. Met sterspelers als Isco, Jérémy Toulalan, Santi Cazorla en Martín Demichelis strandden Los Boquerones pas in de kwartfinale van de Champions League na een pijnlijke remontada van Dortmund. Vanaf dan gaat het alleen maar bergafwaarts voor de club uit Andalusië. De Qatarese Sjeik Al Thani houdt het voor bekeken en laat de club met een enorme schuldenberg achter. Malaga CF zakt als een komeet weg in het Spaanse voetbal, met als dieptepunt de degradatie vorig seizoen naar de Spaanse derde klasse. Het semi-professioneel niveau.

Ondersteund door zijn hevige achterban timmerde de Spaanse traditieclub dit seizoen aan de weg terug naar boven. Met succes.



Het Estadio La Rosaleda herleefde als nooit tevoren en de ploeg verzekerde zich met een derde plek in de reguliere competitie van de promotie play-offs.



In de finale van die play-offs vond gisteren het orgelpunt plaats. Na een 2-1-thuiszege tegen Gimnastic keek Malaga in de terugwedstrijd tot diep in de verlengingen tegen een 2-0-nederlaag aan.



Tot de voetbalgoden plots wakker werden. Met de 2-1 in de 108e minuut hingen de bezoekers de bordjes opnieuw gelijk, om vervolgens in de 124e (!) minuut de poorten naar La Segunda División open te beuken met de gelijkmaker.



Een bom van vreugde ontplofte in Andalusië. De taferelen die volgden, vallen bijna niet te beschrijven.