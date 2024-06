MLS: Scorende Benteke krijgt rood na woede-uitbarsting, Hugo Cuypers blijft hoogvorm etaleren

In de Amerikaanse voetbalcompetitie laten de Belgen zich de laatste weken allesbehalve onbetuigd.



Bij Chicago Fire heeft Hugo Cuypers (ex-Gent) de doelpuntensmaak helemaal te pakken. De aanvaller scoorde voor de vierde week op rij, maar ging wel met 4-2 de boot in bij Orlando City. Cuypers zit ondertussen aan zeven doelpunten in negentien duels.



Ook Christian Benteke gaat het momenteel voor de wind bij DC United. De 33-jarige spits maakte tegen Houston Dynamo vanop de stip zijn veertiende doelpunt in achttien wedstrijden. Al leverde fervent protest de ex-Rode Duivel na de rust wel een rechtstreekse rode kaart op. Benteke en co verloren uiteindelijk met 1-4.