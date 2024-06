Jeremy Doku is de dribbelkoning op dit EK, 3 landen zijn nog minder efficiënt dan België

zo 23 juni 2024 11:23

Alle landen hebben 2 wedstrijden afgewerkt op Euro 2024, dus het is interessant om een eerste keer in de statistieken te duiken. Wie heeft er nog meer op doel geschoten dan Romelu Lukaku? En is Kevin De Bruyne de speler waar het vaakst een fout op gemaakt is?

Na zijn foutje in de openingsmatch tegen Slovakije zat hij nog in zak en as, maar dat neemt niet weg dat Jeremy Doku aan een sensationeel EK bezig is.



De Belgische winger heeft veruit de meeste dribbels van iedereen op het toernooi laten zien. 9 keer liet hij zijn tegenstander(s) ter plaatse. Dat zijn er 2 meer dan de nummer 2, de al even sensationele Lamine Yamal.

meeste dribbels 1. Jeremy Doku 9 2. Lamine Yamal (Spa) 7 3. Jamal Musiala (Dui) 6 Nico Williams (Spa) 6 Dan Ndoye (Zwi) 6

België stapelde tegen Slovakije en Roemenië de kansen op, maar het ontbrak toch een beetje aan efficiëntie. Met 34 schoten op doel doen de Duivels enkel slechter dan Duitsland (39 schoten) en Kroatië (37 schoten).



De Kroaten wisten uit die 37 kansen maar 1 keer te scoren, goed voor een efficiëntie van amper 3%. Daarmee zijn ze nog niet eens de slechtste leerling van de klas. Dat is verrassend genoeg Frankrijk, dat op eigen kracht nog geen enkele goal wist te maken. De 1-0 tegen Oostenrijk was immers een owngoal.

minst efficiënte landen 1. Frankrijk 0% 0/30 2. Kroatië 3% 1/37 3. Servië 5% 1/21 4. Hongarije 5,8% 1/17 België 5,8% 2/34

Van de 34 Belgische schoten op doel kwamen de meeste van Romelu Lukaku. Hij vuurde maar liefst 8 pogingen af. Enkel Cristiano Ronaldo heeft er meer op zijn naam staan (9). Diezelfde Ronaldo leidt ook de rangschikking van spelers die het vaakst offside liepen (4), ook voor Lukaku (3). Met 7 offsides in 2 matchen is België trouwens koploper, samen met Portugal en Zwitserland.

meeste schoten op doel 1. Cristiano Ronaldo (Por) 9 2. Romelu Lukaku 8 Antoine Griezmann (Fra) 8 Christian Eriksen (Den) 8

vaakst offside (landen) 1. België 7 Portugal 7 Zwitserland 7 4. Oekraïne 6

vaakst offside (spelers) 1. Cristiano Ronaldo (Por) 4 2. Romelu Lukaku 3 Rasmus Højlund (Den) 3

Ten slotte kijken we ook nog eens naar de overtredingen op dit EK. Kevin De Bruyne wordt duidelijk geviseerd door de concurrentie. Hij werd al 6 keer neergehaald. Enkel Portugal-speler Vitinha (7) ging vaker onderuit.



Aan de andere kant van het spectrum hebben we Dodi Lukebakio, die een van de vier spelers is die in elke match geel heeft gekregen, en dus geschorst is voor de volgende wedstrijd. Ook Rodri (Spa), Rafael Leao (Por) en Abdulkerim Bardakci (Tur) zitten in hetzelfde schuitje.