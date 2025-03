Gezichtsverlies, mindere affiches en minder geld: welke gevolgen heeft mogelijke Nations League-degradatie voor Rode Duivels?

Na de 3-1-nederlaag tegen Oekraïne dreigt voor de Rode Duivels de degradatie uit de A-divisie van de Nations League. Een te vermijden scenario, want in dat geval wachten immers onbehaaglijke verplaatsingen naar pakweg Georgië of Noord-Macedonië én incasseert de KBVB opnieuw een financiële tik.

Sinds de eerste editie van de Nations League in 2018-2019 heeft België altijd in de hoogste klasse van de jongste Europese landencompetitie gespeeld. Met wisselend succes.

In 2019 greep België naast een plekje bij de Final Four na een dramatische 5-2-nederlaag in Zwitserland op de slotspeeldag. In 2021 plaatste België zich wel voor de Final Four, maar verloor het in de halve finale van Frankrijk. En bij de vorige editie in 2023 was opnieuw de groepsfase het eindstation.

Nu volgt mogelijk dus een degradatie, waarmee de Duivels zich zouden bijschrijven in een weinig te benijden lijstje.

Degradeerden de voorbije jaren al uit de A-divisie: Bosnië & Herzegovina (tweemaal), IJsland, Zweden, Oekraïne, Oostenrijk, Tsjechië, Wales, Polen, Israël, Zwitserland en ... Engeland.

Op dat laatste land na zijn het allemaal landen uit de Europese subtop of middenmoot die hun plekje moesten afstaan in de eerste klasse.

Symbolisch voor de status van de Rode Duivels anno 2025?