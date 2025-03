"Gebrek aan mentaliteit? We weten wat ons te doen staat": De Bruyne predikt rust voor return tegen Oekraïne

Kan het nog voor de Rode Duivels? Na een pijnlijk slot in de heenwedstrijd tegen Oekraïne, heeft het zondag een 3-1-achterstand op te halen tegen Oekraïne. Kevin De Bruyne - morgen kapitein - kwam zijn plicht doen op de persconferentie en predikte vooral rust rond de nationale ploeg. "Het is voor de trainer niet gemakkelijk om zo snel iets op poten te zetten, hé", klonk het.

Als Kevin De Bruyne spreekt, luisteren de Belgen.



Zeker na de verrassende 3-1-nederlaag in de heenwedstrijd tegen Oekraïne was het uitkijken naar wat de kapitein te zeggen had. Aan de zijde van de nieuwe bondscoach Rudi Garcia blikte de middenvelder nog even terug op de implosie van donderdag.



"Het eerste uur hebben we vrij goed gecontroleerd, maar na de tegengoal verloren we de controle", analyseerde hij. "Aan de bal hadden we weinig evenwicht en we maakten een paar kleine foutjes bij de tegendoelpunten. Het was niet dat Oekraïne ons uit verband speelde."



Lukaku claimde donderdag na de wedstrijd nog dat er een mentaliteitswijziging nodig is bij de Duivels, maar daar wilde de middenvelder niet in meegaan.



"Mentaliteit is voor mij een woord dat gebruikt wordt als er niets anders te zeggen valt", is hij duidelijk. "Mentaliteit is niet het probleem, wel het vertrouwen na de eerste goal. Dat mogen we niet meer laten gebeuren. We weten alvast wat ons te doen staat."

Morgen krijgt De Bruyne de kapiteinsband alvast om zich heen. Een symbolisch teken van vertrouwen. "Het is leuk om mijn land als kapitein te vertegenwoordigen", klinkt het. "Maar het is niet het belangrijkste en mijn rol verandert ook niet. Er is al veel gedoe rond geweest voor niets."