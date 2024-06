Nieuwe masterclass van N'Golo Kanté: "Hij is daar nog altijd aan het lopen"

za 22 juni 2024 00:33

N'Golo Kanté leek bijna letterlijk van de radar verdwenen toen hij vorige zomer Chelsea verruilde voor Al-Ittihad, in Saudi-Arabië. Maar de bescheiden middenvelder is daar duidelijk niet gaan uitbollen. Tegen Nederland heerste hij als vanouds over het hele veld. Het leverde hem een 2e Man van de Match-trofee op een rij op.

Anderhalf jaar geleden bereikte Frankrijk zonder de geblesseerde N'Golo Kanté de finale van het WK. Toen Kanté vervolgens Chelsea inwisselde voor Al-Ittihad leek hij niet meer in de plannen van bondscoach Didier Deschamps voor te komen.



Maar vlak voor het EK viste Deschamps de 33-jarige middenvelder toch weer op. Om hem meteen weer in de ploeg te droppen. Tegen Oostenrijk pakte hij al uit met een masterclass waarvan zelfs zijn ploegmaats versteld stonden.



"Une dinguerie", klonk het in een filmpje vanuit de Frans kleedkamer uit zowat alle monden. Waanzin dus. Tegen Nederland bewees Kanté dat die prestatie geen toevalstreffer was. Hij liep onder meer 11 kilometer en was succesvol in 90% van zijn acties. "Hij verrichte berenwerk op het Franse middenveld", oordeelde UEFA.



N'Golo doet meer dan alleen lopen. Hij loopt intelligent. Didier Deschamps

Zelf bleef Kanté uiteraard weer heel bescheiden. "Ik denk dat wel collectief een goeie match hebben gespeeld. Defensief stonden we goed en offensief kregen we heel wat kansen, maar het is jammer dat we er daar geen van konden afmaken. Dan hadden we ons al kunnen kwalificeren." "Ik denk dat het de goeie richting uitgaat. We waren al beter dan tegen Oostenrijk. Er zijn nog zaken die beter kunnen, die moeten we er tegen de volgende match uithalen." Bondscoach Deschamps was minder spaarzaam met zijn lof. "N'Golo is daar nog altijd aan het lopen", grapt hij. "Maar hij doet meer dan alleen lopen. Hij loopt intelligent. Hij wisselt zijn momenten af met de andere middenvelders, zodat het voor de tegenstanders lastig is om de match te lezen."