Een einde in mineur? Andy Murray (37) moet opnieuw onder het mes en lijkt twijfelachtig voor Wimbledon en Parijs

Zien we Andy Murray (ATP-129) ooit nog terug op een tennisveld? De 37-jarige Brit staakte woensdag de strijd in de tweede ronde van het toernooi van Queen's door een rugblessure. Vandaag zou de tennisser al onder het mes gaan, aldus zijn management.

Met zijn 37 lentes gaat Andy Murray al een hele poos mee op het tenniscircuit. Hoewel de voormalige nummer één van de wereld veel ups kende, wordt hij de laatste jaren toch vooral geplaagd door blessures.



De Schot kondigde dan ook aan dat hij op het einde van het seizoen wellicht zijn tennisracket aan de haak hangt. Maar niet zonder nog een laatste keer te schitteren op "zijn" Wimbledon én de Olympische Spelen in Parijs.



Toch lijkt het nu vooral een einde in mineur te worden. Murray moest afgelopen woensdag zijn partij tegen de Australiër Jordan Thompson (ATP-43) vroegtijdig staken wegens een nieuwe rugblessure.



Nu blijkt dat de Brit ook onder het mes moet. Of hij überhaupt nog in actie zal kunnen komen voor zijn gepland pensioen lijkt dan ook twijfelachtig.



Murray kroonde zich twee keer tot olympisch kampioen (2012 en 2016) en won naast de US Open (2012) ook twee keer Wimbledon (2013 en 2016).