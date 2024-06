Andy Murray (37) mag in Parijs gaan bikkelen voor een derde olympische titel

Andy Murray krijgt deze zomer de kans op een derde olympische titel. De Schotse tennisgrootheid zit in de Britse selectie voor het tennistoernooi op de Spelen in Parijs. Murray heeft al twee olympische gouden medailles in zijn schuif liggen: hij was de beste in Londen 2012 en Rio de Janeiro 2016.

Andy Murray, vandaag het nummer 97 van de wereld, is een van de vier mannelijke spelers die door coach Ian Bates zijn geselecteerd voor het enkelspel op de Olympische Spelen in Parijs. Het worden voor Murray zijn vijfde Spelen.

Ook Cameron Norrie (ATP 39) Jack Draper (ATP 40) en Daniel Evans (ATP 62) gaan naar Parijs, net als Katie Boulter (WTA 30) bij de vrouwen. In het dubbelspel rekent Team GB op Joe Salisbury en Neal Skupski. Mogelijk komt Murray daarin ook in actie aan de zijde van Evans.

Het olympisch tennistoernooi wordt deze zomer gespeeld op het gravel van Roland Garros. Murray haalde daar een keer de finale, in 2016 tegen Novak Djokovic. Op de voorbije editie ging hij er eind mei al in de eerste ronde uit tegen de Zwitser Stan Wawrinka, een andere veteraan.

Murray is de enige tennisspeler (man en vrouw) ooit die twee olympische titels in het enkelspel heeft. Hij was de beste in 2012 voor eigen publiek in Londen op het gras van Wimbledon tegen Roger Federer, en in 2016 in Rio de Janeiro op hardcourt tegen Juan Martin del Potro.

De huidige olympische titelverdediger is Alexander Zverev. De Duitser pakte in 2021 goud in Tokio, hij versloeg toen in de finale de Rus Karen Chatsjanov.