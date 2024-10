Lehecka verslaat Giron in drie sets en neemt het in de finale van de European Open op tegen Bautista

De finale van de European Open in Antwerpen is bekend. Na Roberto Bautista Agut heeft ook Jiri Lehecka (ATP-33)zich geplaatst. In een spannende wedstrijd tegen het 8e reekshoofd Marcos Giron haalde hij het na drie sets.

De Tsjechische tennisser Jiri Lehecka (ATP 33) heeft zich geplaatst voor de finale van de European Open. In de Lotto Arena versloeg hij de Amerikaan Marcos Giron (ATP 47), de nummer acht van het toernooi, na een spannende halve finale van net geen twee uur: 6-3, 4-6, 6-2.

Beide spelers toonden al sterk spel in de kwartfinales. Lehecka verraste daar met een overwinning op Stefanos Tsitsipas (ATP 11), de nummer twee van de plaatsingslijst, terwijl Giron eenvoudig afrekende met de Belg Zizou Bergs (ATP 69). Ook in de halve finale hielden ze het spannend met wisselende kansen over de drie sets.

Lehecka begon sterk en was in de eerste set de enige die het service-spel van zijn tegenstander doorbrak. In de tweede set wist Giron echter het tij te keren. Na verschillende kansen sloeg de Amerikaan toe en dwong hij met een break de beslissing naar een derde set.

In de derde set herpakte Lehecka zich en nam hij meteen het initiatief met een vroege break. Later brak hij opnieuw door de opslag van Giron, waardoor de Amerikaan niet meer terug in de wedstrijd kon komen. Lehecka’s aanvallende spel bleek uiteindelijk te sterk, en zo verzekerde hij zich van een plek in de finale.

In de eindstrijd treft de Tsjech Roberto Bautista Agut (ATP 60) uit Spanje, die eerder op de dag de Fransman Hugo Gaston (ATP 77) versloeg met 6-3, 6-4.