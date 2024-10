Cercle Brugge en Dender vergeten te voetballen in treurmars die geen winnaar verdient

Muslic en Euvrard prediken allebei een voetbal waarbij balbezit minder belangrijk is. Het verbaasde dan ook niet dat zowel Cercle Brugge als Dender de bal liever kwijt dan rijk leek te zijn.



Het gevolg was een soort hotseknotsvoetbal waar niemand gelukkig van werd. Ballen werden blindelings de lucht ingetrapt, van spelpatronen was amper sprake.



Kregen we wel in overvloed: vechtvoetbal. De coach van Dender had voor de match de hoop geuit dat zijn team in dat onderdeel zijn voet naast Cercle zou kunnen zetten. Dat deden ze uitstekend.



Ook de rust bracht weinig beterschap, waardoor we meer van hetzelfde kregen. Na een twintigtal minuten kreeg Cercle wel bijna een penalty. Diakité kon van een verloren actie toch nog iets maken. Denkey leek, zoals bij zowat al zijn acties, de kans de nek om te wringen. Maar de VAR had een forse charge van doelman Verrips op Diakité gezien.



Bert Put werd naar het scherm geroepen en leek lang te twijfelen. Maar uiteindelijk wuifde hij het weg.



Invaller Kazeem Olaigbe zorgde bij Cercle alsnog voor een late sprank. Hij kreeg ook als enige Jan Breydel op de banken. De fans dachten dat hij had gescoord, tot ze zagen dat de schuine schuiver op de paal belandde in plaats van de binnenkant van het net.

Bij Dender kozen ze stilaan eieren voor hun geld. Het werd nog bitser, waarbij invaller Jordy Soladio in korte tijd tegen twee gele kaarten liep. Ook tegen tienen lukte het Cercle niet om te scoren. Zo ziet het rode lantaarn Beerschot naderen tot op 4 punten.