Brian Riemer neemt Rode Duivels onder de loep voor Deense tv: "Jan Vertonghen zal de ploeg beter maken"

za 22 juni 2024 19:24

Plots loop je Brian Riemer tegen het lijf in Keulen. De trainer van Anderlecht kruipt voor een dag in de huid van een volleerde analist voor de Deense televisie. Hij zal de match van de Belgen tegen Roemenië kritisch bekijken. Al heeft Riemer er vertrouwen in: "Ik geloof dat de Rode Duivels zullen winnen vandaag."

Op post voor de Deense televisie, maar met zijn hart toch stiekem voor de Belgen die Brian Riemer onder zijn vleugels had bij Anderlecht. "Er werd me gevraagd wat te zeggen over de Belgische nationale ploeg", opent de T1 zijn verhaal in Keulen. "Ik ben op drie vraag ingegaan, omdat ik zo Zeno Debast en Jan Vertonghen nog eens aan het werk kon zien." Vreest Riemer voor de kansen van de Rode Duivels tegen Roemenië, of was de wedstrijd tegen Slovakije een zeldzaam uitschuivertje? "Een eerste match is nooit makkelijk. België had ook veel ongeluk door die twee afgekeurde goals. Het lijkt een ramp, maar het was gewoon pech. Maar die zorgt wel voor hogere druk op de match van vandaag."

Jan Vertonghen zal de rest beter maken als hij speelt. Brian Riemer