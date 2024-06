Nee, de Rode Duivels zijn nog niet uitgeschakeld als ze straks weer verliezen

We gaan er natuurlijk niet van uit, maar we mogen het ook niet uitsluiten: wat als België straks ook tegen Roemenië verliest? Zijn de Rode Duivels dan uitgeschakeld? Niet noodzakelijk, maar dan komt er wel heel wat rekenwerk bij kijken.

België heeft het voordeel dat de match tussen Slovakije en Oekraïne gisteren al gespeeld is. Door de zege van Oekraïne staan er nu 3 landen met 3 punten.



Stel dat België verliest, dan komt Roemenië op 6 punten en blijven de Belgen laatste met 0 punten.



De Duivels moeten hun slotwedstrijd tegen Oekraïne dan sowieso winnen, liefst met een forse score. Dan springen ze zelf over Oekraïne in de stand.



Als in de andere groepsmatch Slovakije niet verliest, dan eindigen de Belgen altijd op de 3e plaats in de groep. Als Slovakije wél verliest, hebben 3 landen 3 punten. Dan zijn de Duivels met een zege met 2 goals (of meer) verschil altijd minstens 3e en misschien zelfs 2e.