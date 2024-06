UAE bevestigt angstaanjagend achttal voor de Tour de France rond kopman Tadej Pogacar

UAE gaat voor niets minder dan eindwinst met Tadej Pogacar in de Tour de France. De superfavoriet krijgt een bijzonder indrukwekkend team rond zich. Vooral de klimtrein is om duimen en vingers bij af te likken.

Afgelopen winter had UAE Team Emirates zijn 8 namen voor de Tour vrijgegeven en de nummer 1 op de UCI-ranking heeft dat plan niet moeten aanpassen.

Kopman is uiteraard Tadej Pogacar, die jaagt op een derde eindzege in de Tour en omringd wordt door een indrukwekkende klimbrigade.

Adam Yates, Juan Ayuso en João Almeida moeten de concurrentie op de pijnbank leggen in het hooggebergte.

Marc Soler en Pavel Sivakov weten ook hoe ze een berg moeten temmen, Tim Wellens en Nils Politt worden vooral op het vlakke de engelbewaarders.

"We hebben ons het hele jaar hard voorbereid met het hele team", zegt Pogacar een week voor zijn 5e deelname aan de Tour. "Hopelijk kunnen we iedereen 3 weken boeiende koers schenken."

De Tour start in Italië. "Uiteraard bewaar ik er goeie herinneringen aan na mijn eindzege in de Giro. Ik kan gelukkig ook zeggen dat mijn voorbereiding sinds die Giro zeer goed is verlopen."

"Ik heb een beetje rust genomen en de voorbije weken heb ik me volledig gefocust op de Tour. We hebben veel als groep getraind en we staan er goed voor."