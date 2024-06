Onze reporter Bavo neemt je mee in het stadion waar de Duivels straks spelen: "De verse vaten staan al fris"

D-Day voor de Rode Duivels. De nationale ploeg krijgt in Keulen het ideale decor om hun EK nieuw leven in te blazen. Onze reporter Bavo Mortier ging alvast een kijkje nemen in het RheinEnergieStadion. Van de "rollercoaster"-zitjes tot de biervoorraad: ontdek hieronder een "sneakpeak" van het stadion.

Een stukje voetbalcult in Keulen.



De Rode Duivels spelen hun tweede EK-groedswedstrijd vanavond in het RheinEnergieStadion. De thuisbasis van FC Köln is gebouwd in 1923 en is daarmee een van de oudste voetbaltempels ter wereld.



Het stadion biedt plaats voor 42.000 fans en is uitgerust met atypische leuningen tussen de verschillende rijen zitjes.



"Om je hoofd op te laten rusten wanneer je je begint te vervelen", grapt onze man ter plekke, Bavo Mortier, tijdens zijn verkenningsrondje. En de supporters moeten zich geen zorgen maken: de verse vaten staan hier al fris."



Volg hieronder in de voetstappen van onze vliegende reporter.