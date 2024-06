Met de piek in Parijs: ouderdomsdeken Pepe kijkt terug op zijn rijk gevulde EK-carrière

za 22 juni 2024 13:30

Een pitbull waar maar geen sleet op zit. Pepe kroonde zich tegen Tsjechië met zijn 41 jaar en 113 dagen tot oudste speler ooit op een Europees kampioenschap voetbal. Een perfecte gelegenheid voor de Portugees om een blik te werpen op zijn EK-carrière: "Mijn land gaf me het mooiste moment uit mijn carrière".

"Vroeger speelde ik de ganse dag voetbal in de straat. Ik deed niets liever dan met mijn vrienden samen uren en uren te spelen."



Het is duidelijk waar Pepe verliefd werd op het spelletje.



De Portugees, geboren in Brazilië, groeide op in de straten van Maceio. Zijn gezin had niet veel en moest met weinig overleven. Het voetbal bood hen een uitweg.



"Op mijn 18e versierde ik een transfer naar CS Marítimo. Op mijn eentje en zonder geld trok ik naar Madeira. Het was erg moeilijk, daar moet ik niet over liegen", vertelt Pepe openhartig.

Wat hij toen nog niet wist: zo opende hij de deuren naar het Europese voetbal én een mooie internationale carrière.

Van eilandbewoner naar Galactico

Bij Maritimo maakte de jonge Pepe zoveel indruk, dat hij na 3 jaar verkaste naar de Portugese topclub FC Porto.



Hij bleef imponeren, wat hem in 2007 een toptransfer naar Real Madrid opleverde. 30 miljoen euro betaalden de Spanjaarden voor de beenharde Portugees, een smak geld voor een verdediger in die tijd.



Die laatste overstap betekende ook het begin van zijn carrière voor de nationale ploeg.



Dat gevoel van die eerste goal voor Portugal was onbeschrijfelijk. Pepe

Pepe was voor het eerst bij de "Selecao" in 2007.



Onder de legendarische Luiz Felipe Scolari maakte hij op 24-jarige leeftijd zijn debuut, in 2008 maakte Pepe zijn eerste minuten op een groot toernooi voor Portugal.



Dat deed hij met bravoure: het jonge veulen kon meteen zijn doelpuntje meepikken.



"Dat gevoel was onbeschrijfelijk. Ik herinner me nog dat mijn familie me in tranen opbelde. Dat moment zit diep mijn hart.



Zijn sprookje strandde in de kwartfinale, maar toen was al duidelijk dat Pepe een steunpilaar kon worden in de Portugese defensie.



Pepe in de kleuren van zijn geliefde Porto.

Tranen van geluk in Parijs

In 2012 volgde een nieuwe kans in Polen en Oekraïne. Toen was Portugal er heel dichtbij.



In de halve finale moesten ze pas na strafschoppen het onderspit delven tegen Spanje, dat uiteindelijk Europees kampioen werd.



"Dat EK liet een heel zure smaak achter. Al hadden we dat misschien nodig: zo konden we uit onze fouten leren en zouden we niet nog eens tegen dezelfde lamp lopen", vertelt Pepe.



Het zouden profetische woorden blijken.



Dat is voor iedere voetballer de piek uit zijn carrière: een prijs winnen voor je land. Pepe

Eder schiet Portugal in 2016 naar een delirium tegen thuisland Frankrijk. Een eerste EK-trofee mocht in de prijzenkast.



"Dat is natuurlijk hét moment voor iedere voetballer: een prijs winnen voor je land. Om zoveel mensen gelukkig te maken, dat is werkelijk uniek", geniet Pepe nog na.



"Daarom ben ik nog steeds heel trots om de kleuren van mijn land te verdedigen. Genieten doe ik nog even hard als bij mijn eerste selectie."

Pepe won in zijn carrière een hele hoop prijzen, maar de EK-trofee vindt hij toch de mooiste.

"De droom om Europees kampioen te worden leeft"