Na de jongste speler, nu de oudste: Pepe (41) snoept record af van Hongaarse doelman Kiraly

Bij Spanje werd Lamine Yamal de jongste speler ooit op het EK, bij Portugal tikken ze de andere kant van de medaille aan.

Pepe, 41 jaar en 113 dagen jong/oud, neemt het record over als oudste speler op een EK van Gabor Kiraly. De Hongaarse doelman was 40 jaar en 86 dagen toen hij tegen België speelde in de 1/8e finales op het EK van 2016.

In november 2007 was Pepe, geboren in Brazilië, 24 jaar toen hij onder Luiz Scolari debuteerde voor de Portugese nationale ploeg.

Vanavond speelt hij zijn 138e wedstrijd in het shirt van Portugal. Hij scoorde 8 keer, kreeg 25 gele kaarten en 1 rode kaart. Dat gebeurde tijdens de opener van het WK 2014 tegen Duitsland.

Pepe speelde al 19 matchen op een EK, maatje Cristiano Ronaldo doet nog beter. Hij versiert zijn 26e cap, nota bene op 6 EK's. Dat is meteen een primeur.