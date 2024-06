Emmers vol met losse graskluiten: wat is er mis met de velden op het EK?

za 22 juni 2024 08:04

De grasmat in Frankfurt leek wel een slagveld na Engeland-Denemarken. Na het laatste fluitsignaal konden emmers worden gevuld met losse graszoden. Met een noodplan wil de Europese voetbalbond UEFA nu gezichtsverlies vermijden.

Na amper 8 minuten maakte Kyle Walker al kennis met de slechte grasmat in Frankfurt. De verdediger verzwikte bijna zijn enkel toen de bodem onder zich het begaf. Walker wisselde snel van schoenen, en hij zou niet de enige zijn. Nog heel wat ploegmaats gleden uit op de grasmat, waarbij het steevast aardkluiten regende.

Hoe groot de schade was, bleek na het laatste fluitsignaal. Terreinverzorgers konden emmers vullen met losse graszoden. Engels bondscoach Gareth Southgate had dan ook reden om te klagen. "Ik ga geen excuses inroepen voor onze prestatie", zei hij. "Maar als verdediger voel je je niet comfortabel op zo'n veld. Je voelt je niet zeker en één slippertje kan het team zuur opbreken." Met zondag al een nieuwe match in Frankfurt tussen gastland Duitsland en Zwitserland dringt een oplossing zich op.

Ook tijdens de match van de Rode Duivels in Frankfurt liep het veld heel wat schade op. Maar toch was het in niets te vergelijken met de wedstrijd van de Three Lions. Wat liep er mis? Volgens Steve Haake, professor van de onderzoeksgroep sporttechniek in Sheffield, speelde het gesloten dak een rol. "58.000 fans die opgewonden uitademen, dat creëert duizenden kilo's vocht per uur", zei hij aan de BBC. "Ze houden de zon buiten, wat een deel van het probleem is. Ik vermoed dat ze de timing verkeerd hadden." De UEFA heeft alvast een noodplan klaar om het veld weer speelklaar te krijgen tegen zondag. "Er is een gedetailleerd onderhoudsplan opgesteld om specifieke problemen aan te pakken en de kwaliteit verder te verbeteren", klinkt het.

Nog meer klachten

Het zijn niet de eerste klachten die de UEFA binnenkrijgt over slechte velden. Nederland en Polen konden op voorhand niet trainen in het Volksparkstadion in Hamburg. De nieuwe grasmat was amper 10 dagen voor de start van het EK klaar en had dus alle tijd nodig om te hechten. Oostenrijk moest nog voor de start van het EK van trainingsaccommodatie wisselen, omdat het slechte weer hun veld onbespeelbaar had gemaakt. En ook Zwitserland diende een klacht in, omdat het trainingsveld van Stuttgarter Kickers te wensen overliet. Er werden twintig vrachtwagenladingen graszoden aangevoerd om het veld opnieuw aan te leggen.

Het veld van de Rode Duivels ligt er nog goed bij. Wim Fluyt, greenkeeper