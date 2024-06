Renaat Schotte: "Als Wout van Aert terugkeert van een hoogtestage, is hij altijd zeer competitief"

"Als we kijken naar zijn persoonlijke geschiedenis: als hij terugkeert vanop hoogtestage, dan is Van Aert vrijwel altijd meteen hoogst competitief. Dat belooft voor het begin van de Tour."

"Eén ding is wel zeker: Van Aert is in Noorwegen al teruggekeerd in competitie. Hij was er nog geen 100 procent, maar die 3e plaats in de slotrit deed het beste verhopen voor het vervolg."

Renaat Schotte: "Het communiqué van Visma-Lease a Bike houdt zich wat op de vlakte over die hamvraag. Ik veronderstel dat we de ambities van Wout van Aert dan zullen vernemen net voor de start van de Tour. Gaat hij weer voor groen? Die vraag is momenteel niet te beantwoorden."

Renaat Schotte: "De mededeling van de ploeg is wat Jonas Vingegaard betreft iets duidelijker. Ze denken dat hij klaar is om te vechten voor een goed resultaat, maar ze houden er niet echt rekening mee dat hij klaar is voor een derde eindzege op een rij."

"Het is niet 100 procent vergelijkbaar, maar Vingegaard bevindt zich een beetje in de situatie van Tadej Pogacar vorig jaar. De Sloveen liep een polsbreuk op in Luik en was geen 100 procent in het begin van de Tour. Maar toch kregen we een beklijvend duel."

"Vingegaard die terugkeert vanop hoogte en die er zich lang in eenzaamheid heeft kunnen voorbereiden, die renner kun je meestal niet onderschatten. Ik denk dat hij zeker competitief genoeg is voor een hoofdrol. Of dat voldoende is voor de eindzege, dat moet de Tour zelf uitwijzen."