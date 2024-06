"Supergemotiveerde" Tim Wellens grijpt tijdritkans: "Gisteren was ik nog op hoogtestage"

do 20 juni 2024 17:39

Tim Wellens (33) is duidelijk klaar voor de Tour de France. Hij greep in Binche een uitgelezen kans op de Belgische driekleur tegen de klok. "Die bandjes op mijn trui blijven een herinnering voor het leven", lachte de winnaar. Alec Segaert aanvaardde zijn zilveren medaille, Rune Herregodts was ontgoocheld.

10 jaar geleden pakte hij zilver op het BK, vandaag was Tim Wellens de primus. "Ik was supergemotiveerd", reageerde de winnaar. "Ik heb redelijk wat getraind op mijn tijdritfiets." "Gisteren was ik nog op hoogtestage. 's Namiddags ben ik naar hier gevlogen, heb ik nog verkend en ik zat pas laat in bed. Maar ik was met ambitie naar hier gekomen." "Winnen is altijd moeilijk, maar ik ben superblij. Ik voelde me supergoed. Ik heb sneller gereden dan mijn pacing plan. Mijn tijd is dus beter dan verwacht door mijn goeie benen." Wellens trekt nu naar de Tour. "De tijdritten zijn daar geen prioriteit voor mij, maar in Polen en de Renewi Tour zal ik de trui met trots laten zien." "Ik had ook wel geluk dat de toppers niet hier waren. Dat maakte het iets makkelijker." "Dit is mijn eerste titel, maar die bandjes staan nu voor altijd op mijn trui. Dat blijft een herinnering voor het leven."

Alec Segaert moest nog maar eens vrede nemen met een zilveren plak op een kampioenschap. "Jammer, maar ik ben weer op mijn waarde geklopt. Niets aan te doen." "Een klein verschil is altijd jammer, maar je moet die seconden terugpakken en dat zat er niet in. Ik heb het nergens laten liggen. Ik moet toegeven dat Tim de sterkste was vandaag."