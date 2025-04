Rode vlag in Japan: Jack Doohan schuift van de baan tijdens vrije oefensessie en ramt zijn Alpine in de bandenmuur

De tweede vrije oefensessie voor de GP F1 van Japan is opgeschrikt door een zware crash van Jack Doohan. De Australiër schoof van de baan en werd in de bandenmuur gekatapulteerd. Hij kon wel op eigen krachten uit zijn verhakkelde Alpine klauteren.

Het was flink schrikken vrijdag tijdens de 2e vrije oefensessie: aan het einde van de rechte lijn aan de aankomst verloor Jack Doohan de controle over zijn Alpine. De Australiër schoof door de grindbak en klapte snoeihard in de bandenmuur.

De Alpine van Doohan raakte daarbij zwaar beschadigd, maar gelukkig bleef de Australiër wel ongedeerd. Hij kon op eigen krachten uit zijn wagen klauteren. "Ik ben oké, maar wat gebeurde er daar?", vroeg hij voor het uitstappen nog aan zijn team via de boordradio.

Het was overigens niet het enige oponthoud van de dag in Japan: liefst 4 keer werd met de rode vlag gewapperd tijdens de tweede sessie. Na de zware crash van Doohan schoof ook Fernando Alonso nog in het grind.

Ook brandend gras vlak naast het circuit - wellicht veroorzaakt door vonken van de F1-bolides - zorgde even voor een korte onderbreking.