Olympisch kampioen Marcell Jacobs loopt zijn snelste 100 meter sinds Spelen in Tokio

Marcell Jacobs lijkt net op tijd naar zijn beste niveau toe te groeien. De olympische kampioen op de 100 meter snelde gisteravond op de Paavo Nurmi-meeting in Finland 2 keer naar een tijd onder de 10 seconden. Dat was de Italiaan sinds zijn gouden medaille in Tokio nog maar 1 keer gelukt.

Op het EK atletiek 2 weken geleden won Marcell Jacobs al overtuigend goud op de 100 meter. Toen bleef hij net boven de 10 seconden (10"02).



In Finland kon Jacobs wel onder die grens blijven. Met een 9"99 in de halve finale en een 9"92 in de finale wist hij dat zelfs twee keer te doen.



"Voor vandaag was ik een beetje bezorgd dat ik dit seizoen nog niet onder die 10 seconden gelopen had, maar dat is een deel van de sport. Nu ben ik gelukkig dat ik het twee keer kon doen", zei Jacobs.



Hij lijkt dus net op tijd in orde om deze zomer in Parijs zijn gouden medaille van in Tokio met glans te verdedigen.