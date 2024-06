EK atletiek: Onfortuinlijke Obasuyi grijpt naast medaille op 110 meter horden, Jacobs triomfeert op koningsnummer

Twee Belgen in de finale van de 110 meter horden, het was een ongekende weelde. Michael Obasuyi was met de snelste Europese tijd dit jaar (13"20) een logische medaillekandidaat, EK-debutant Elie Bacari was wél een verrassende finalist.



Maar de finale werd een afknapper voor de Belgen. Obasuyi tikte meteen de eerste horde aan en wist toen al dat het podium weg was. Ondanks een sterke remonte finishte hij pas als zesde in 13"46. Het goud ging in een sterke 13"05 naar de Italiaan Lorenzo Simonelli.

"Ik ging vol in de eerste horde en toen was het gedaan. Ik heb het nog wat kunnen rechttrekken, maar op dit niveau kom je dan niet meer op de medailleplekken. Dit is heel zuur, het had mijn dag moeten worden. Winnen was heel moeilijk geweest, maar zilver had altijd voor mij moeten zijn. Dit is niet mijn eerste tegenslag, de Spelen zijn een nieuwe kans om te tonen wat ik kan."

Ook voor Elie Bacari liep de finale met een sisser af. Hij werd achtste in de finale, maar werd gediskwalificeer omdat hij een horde onreglementair nam.