EK atletiek: Drama voor de steeple-Belgen, Rosius en Nkansa stoten door op 100 meter, Sacoor en Borlée naar halve finales 400 meter

Wisselend succes voor de Belgen bij de start van de tweede dag op het EK atletiek in Rome. De ochtendsessie begon dramatisch met drie opgaves van de Belgen op de 3.000 meter steeple. Rani Rosius en Delphine Nkansa verging het een pak beter, zij plaatsten zich vlot voor de halve finales van de 100 meter. Op de 400 meter stootten Jonathan Sacoor en Dylan Borlée door, Helena Ponette slaagde daar niet in. Ook polsstokspringster Elien Vekemans is uitgeschakeld.

De 3.000 meter steeple leek wel een behekst nummer voor de Belgen. Met drie stonden ze aan de start van de reeksen, maar geen van allen haalde de finish. Clément Deflandre moest opgeven met achillespeesproblemen en Rémi Schyns en Tim Van de Velde was hetzelfde lot beschoren na een valpartij.



Ook voor Elien Vekemans werd het EK in Rome er één om snel te vergeten. De gebrekkige voorbereiding door een achillespeesblessure brak de polsstokspringster zuur op, ze faalde drie keer op de aanvangshoogte van 4,10 meter.



Op de 100 meter was er wél Belgisch succes. Rani Rosius snelde overtuigend naar winst in haar reeks in 11"20, amper twee honderdsten boven haar persoonlijk record. Delphine Nkansa volgde haar voorbeeld en stootte als tweede in haar reeks ook door naar de halve finales. In 11"28, een seizoensbeste.

Alexander Doom mocht de reeksen van de 400 meter overslaan, Jonathan Sacoor en Dylan Borlée moesten wel aan de bak. Sacoor won zijn reeks overtuigend in 45"50 en kon zelfs uitbollen. Borlée werd vierde in zijn reeks in een seizoensbeste van 45"62 en plaatste zich zo ook voor de halve finales.