Eliott Crestan scherpt BR op 600 meter stevig aan: "Geeft aan dat ik in vorm ben"

wo 19 juni 2024 21:56

Eliott Crestan heeft op de Internationale atletiekmeeting van Luik het Belgisch record op de 600 meter gevoelig bijgesteld. Hij snelde naar 1'14"47. Op de 300 meter, nog zo'n atypische afstand, was Helena Ponette sneller dan Cynthia Bolingo.

Het nationale record van Joeri Jansen stond sinds de meeting van Luik in 2002 op 1'15"35. Daar ging Eliott Crestan woensdag dus bijna een seconde onder. De Namenaar tilt het Belgisch record naar een heel ander internationaal niveau, want terwijl Jansen achttiende was de Europese ranking aller tijden, wordt Crestan tweede. Alleen de Fransman Pierre-Ambroise Bosse deed ooit beter met 1'13"21. Overigens dook ook Pieter Sisk in Luik onder het oude Belgisch record met 1'15"19. "Ik was gekomen met het heldere doel om het Belgisch record te lopen en dat is ook gelukt", zei Crestan na afloop. "Dit geeft toch duidelijk aan dat ik in vorm ben, ook al omdat ik Pieter Sisk klop, die geplaatst is voor de Spelen. Zelf hoop ik vrijdag in Madrid ook onder de limiet te lopen." Die limiet staat op de 800 meter op 1'44"70. Op zich hoeft Crestan zich weinig zorgen te maken, want op de olympische kwalificatieranking is hij 38e, terwijl de top 48 naar Parijs mag. "Dat moet inderdaad wel goedkomen op die manier, maar ik zou mij toch veel zekerder wanen als ik de limiet op zak heb", vertelt Crestan daarover.

Eliott Crestan wint in Luik.

Met de 300 meter stond er nog een andere ongebruikelijke afstand op het programma in Luik. Helena Ponette was de beste Belgische in 37"16, gevolgd door Cynthia Bolingo met 37"33. Nog op de 100 meter in Luik snelde Belgian Falcon Antoine Snyders naar een persoonlijk record van 10é29. Met die chrono schuift hij op naar de zevende plaats op de Belgische ranking aller tijden. Samen met zijn collega's van de Belgian Falcons heeft hij zaterdag in het Zwitserse Genève nog een allerlaatste kans om een olympisch ticket op de 4x100 meter af te dwingen. Op de 400 meter was Belgian Cheetah Hanne Claes de snelste in 52"45. Paulien Couckuyt klokte 53"25.

Helena Ponette en Cynthia Bolingo sprinten op de 300 meter.

Fun voor Watrin

Julien Watrin dook in Luik voor het eerst onder de 14 seconden op de 110 meter horden. Hij klokte 13"87. Na zijn behandeling voor teelbalkanker richt Watrin, normaal specialist op de 400 meter met en zonder horden, zich dit seizoen op de 110 meter horden. Zo kan hij aan zijn snelheid en hordetechniek werken en nog even wegblijven van de slopende trainingen voor de 400 meter. Op zijn 'nieuwe' afstand laat Watrin meteen mooie dingen zien, want met zijn 13"87 is hij de zestiende snelste Belg ooit. De snelste Belg in Luik was hij niet, want Nolan Vancauwemberghe klokte 13"68, vijf honderdsten boven zijn persoonlijk record. "Gelukkig voelde ik mij pakken beter dan zaterdag in Heusden", zei Watrin woensdag in Luik. Zaterdag bleef hij nog op 14"22 steken. "Toen kreeg ik een beetje schrik dat ik dit seizoen alleen maar dat soort kwakkelwedstrijden zou lopen. Ik doe die 110 meter horden puur voor de fun, maar dan moet er ook effectief wel fun aan zijn natuurlijk. Dat was nu wel het geval. Nochtans heb ik het gevoel dat ik een weerslag van mijn examens heb", aldus de student filosofie. "Volgens mij moet ik zaterdag in Genéve en vooral een week later op het BK nog sneller kunnen." Nog in Luik won Ben Broeders het polsstokspringen met 5,66 meter. Rani Rosius moest op de 100 meter vrede nemen met een bescheiden 11"33. Bescheiden was ook de winnende 2,21 meter van Thomas Carmoy in het hoogspringen.