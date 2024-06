Belgian Cats vullen hun mandje met olympische kledij: "Het geeft ook extra motivatie"

De Olympische Spelen naderen met rasse schreden. Sinds vandaag kunnen atleten van Team Belgium in Olympique Boutique hun officiële outfits en sportkledij passen en meenemen naar huis. De Belgian Cats kwamen als eerste team shoppen.

Op 26 juli gaan in Parijs de Olympische Spelen van start. De Belgische delegatie is al stevig aangedikt en iets meer dan een maand voor het startschot in de Franse hoofdstad kunnen er ook heel wat praktische zaken al geregeld worden.

De atleten van Team Belgium weten al een tijdje in welke kledij ze hun beste beentje kunnen voorzetten op de Zomerspelen.

Sinds vandaag worden die outfits ook tastbaar. Het BOIC heeft net als bij Rio 2016 en Tokio 2020 voor de gelegenheid een shop geopend, Olympique Boutique.

Daar kunnen de atleten en hun begeleiding hun officiële kledij en sportkleren passen en daarna meenemen naar huis.

"Op deze manier hebben de atleten hun reiskoffer met alle kleren en de juiste maten", sprak BOIC-CEO Cédric Van Branteghem. "Het is praktisch en het geeft ook extra motivatie."