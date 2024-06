"Frankrijk zonder Mbappé? Misschien is dat wel beter": Verheyen en Van Crombrugge wikken toplanden na 1e speelronde

Alle toplanden in de weegschaal. Nu de eerste speelronde op het EK erop zit, kunnen analisten de favorieten eens tegenover elkaar zetten. "Bovenaan in onze power ranking hebben we een groot peloton", stelde Hendrik Van Crombrugge in Dat is fussball. Uiteindelijk noemde hij toch de 2 indrukwekkendste landen.

"Maar als je het over zwakke ploegen hebt, dan staat Schotland voor mij helemaal bovenaan", was de analist scherp na de kansloze nederlaag tegen Duitsland.

"Eerst en vooral werd duidelijk dat het voor niemand makkelijk is om een eerste match te spelen op een groot toernooi", opende Gert Verheyen. "Behalve voor de Duitsers dan, die hadden er geen moeite mee."

Voer voor discussie in Dat is fussball , waar een "power ranking" werd gemaakt. En die kreeg twee leiders, maar ook een afgetekende hekkensluiter.

Maar wie greep die kans met beide handen en welke landen geraakten voorlopig niet over de lat der verwachtingen?

Gedaan met verstoppertje spelen. Alle landen zijn in actie gekomen op het EK en hebben de kans gekregen om zich in de kijker te voetballen.

Frankrijk heeft zo veel kwaliteit. Misschien is het zelfs beter zonder Mbappé.

De laatste in het rijtje kennen we dus al. Maar wat met de landen bovenaan? "Daar staat een groot peloton van ploegen die op hetzelfde niveau zitten", nam doelman Hendrik Van Crombrugge het stokje over.

"Tot nu toe pakte Spanje wel uit met een straffe prestatie tegen Kroatië. En de Duitsers ook tegen Schotland. Die twee landen hebben na 1 wedstrijd overtuigd."

Wie dat niet deed, was dé topfavoriet bij velen. Engeland presenteerde slappe kost tegen Servië. "Maar ze wonnen en dat moet je wel doen", nuanceerde Van Crombrugge. "Ongeacht of je nu goed of slecht speelt."

"En Frankrijk? Zakken die op onze ranking nu Kylian Mbappé is uitgevallen?", vroeg presentatrice Tess Elst zich af.

"Dat denk ik niet. Die hebben zo veel kwaliteit", opperde Van Crombrugge. "En misschien is het zelfs beter zonder Mbappé."

Gewaagd statement van de Genkse goalie. Maar een uitleg heeft hij ook al klaar: "Alle ogen zijn altijd op hem gericht ..."