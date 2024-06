Eindelijk goud? Revaliderende Novak Djokovic voor 5e keer naar Olympische Spelen

Novak Djokovic (37) herstelt momenteel van een knieblessure, maar over enkele weken wil hij wel een gooi naar de olympische titel doen in Parijs. Het Servisch Olympisch Comité heeft de toptennisser ingeschreven voor zijn 5e Olympische Spelen.

Novak Djokovic heeft alles gewonnen wat er te winnen valt in zijn carrière, behalve het olympisch tennistoernooi.

In Parijs doet hij een 5e (en laatste) poging om olympisch goud aan zijn palmares toe te voegen. Geen sinecure, want de voormalige nummer 1 van de wereld herstelt momenteel van een operatie aan zijn rechterknie.

Bij zijn eerste deelname was Djokovic het dichtst bij olympische glorie, maar op de Olympische Spelen van 2008 botste hij op Rafael Nadal in de halve finales. In de match om brons won hij vlot van de Amerikaan James Blake.

Daarna kwam Djokovic niet verder dan de 4e plaats. Iets wat hem danig frustreerde. In Tokio moest zijn racket eraan geloven.