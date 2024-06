42 schoten en bijna 6 verwachte goals in 3 matchen: cijfers tonen hoe opmerkelijk Duivelse droogte is

di 18 juni 2024 11:03

Voor de derde keer op rij bleven de Rode Duivels steken op die vervelende 0 op een groot toernooi. Na de 0-2 tegen Marokko en de 0-0 tegen Kroatië in 2022 volgde nu de 0-1 tegen Slovakije. Aan het aantal kansen ligt het nochtans niet, zo bleek nog maar eens in Dat is fussball.

"We zijn begonnen op het elan waarop we in Qatar gestopt zijn." Frank Boeckx zei gisterenavond in Dat is fussball wat ongetwijfeld door heel wat Belgische hoofden is geflitst. De reeks gemiste kansen deed velen terugdenken aan onze laatste partij op het WK in 2022 tegen Kroatië. Want ook tegen Slovakije leek het doel van de tegenstander wel behekst. Kansen genoeg, maar een doelpunt bleef alweer uit. Een droogte die door een pancarte in de Dat is fussball-studio nog wat pijnlijker oogde.

Geen poule met Nederland en Frankrijk

42 schoten, 5.94 expected goals en 11 grote kansen gemist in onze laatste 3 wedstrijden op een WK of EK. Moeilijk te geloven dat het volgende statistiekje in de rij "0 doelpunten" is. Het is ook de eerste keer ooit dat België in 3 opeenvolgende wedstrijden op een groot toernooi niet kan scoren. "Als je het zo opgelijst ziet staan ... Dat is niet goed en niet leuk", stelde Cyriel Dessers. "Al is het natuurlijk wel wat vreemd om die matchen aan elkaar te plakken, want er zat anderhalf jaar tussen." "Maar als spits denk ik dan: ze zijn er nu niet ingegaan, ze zullen er de volgende wedstrijd wel ingaan." "Hopelijk hebben we dan net dat tikkeltje meer geluk, spelen we iets beter en kunnen we iets efficiënter zijn. Dan kan het ook zomaar 3-0 of 4-0 zijn tegen die ploegen."

Qatar was een desillusie, nu is het nog niet over. Frank Boeckx

"Het is begrijpelijk dat je van toernooi naar toernooi leeft", oordeelde Frank Boeckx. "Maar het is op dit toernooi dat het moet gebeuren." "Qatar was een desillusie, nu is het nog niet over. Als je dit voorhebt in een poule met Nederland en Frankrijk, dan mag je je zorgen maken." "Maar nu? Je hebt gewoon nog alle kansen om de 2 volgende matchen te winnen", relativeerde Boeckx de periode zonder goal.