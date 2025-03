"Stomverbaasd" toen Union hem belde, nu ontbolstert Kamiel Van De Perre (21) helemaal: "Hij heeft het Union-DNA"

De volgende ruwe diamant ligt al klaar om gepolijst te worden bij Union. Met Kamiel Van De Perre (21) plukte het vorige zomer een getalenteerde middenvelder weg bij Jong Genk, afgelopen weekend toonde de jonge pitbull opnieuw zijn kunnen op het middenveld. "Hij heeft nog geen enkele keer ontgoocheld", was er ook in Extra Time veel lof te horen.

"Of ik stomverbaasd was toen Union me vorige zomer belde? Ja."

Met Kamiel Van De Perre dook maandagavond een opvallende gast op voor de ja/nee-vraagjes in Extra Time. Vorig jaar was hij nog een stille kracht bij Jong Genk, tegenwoordig laat de middenvelder zich stevig gelden in de Champions' Play-offs.

Zo was hij meteen van belang voor Union tegen Antwerp. En die goeie wedstrijd was Franky Van der Elst niet ontgaan: The Fox maakte in Extra Time duidelijk dat hij erg gecharmeerd is door Van De Perre.

"Ik ben fan van in het begin", opende hij zijn lofzang. "Hij heeft nog maar 4 basisplaatsen gekregen, maar van de eerste keer beviel hij mij enorm. Het is iemand die nog geen enkele keer ontgoocheld heeft."

Wat de 21-jarige zo speciaal maakt? "Hij is altijd aanwezig, zeer geconcentreerd, leest het spel goed, is aan de bal goed én speelt vooruit. Bovendien staat hij ook in de duels zijn mannetje."