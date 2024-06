Tim Merlier naar de Tour? "Dat had gekund, maar nu zou dat vergiftigd geschenk zijn"

di 18 juni 2024 07:35

Met 2 sprintzeges tegen Jasper Philipsen lijkt Tim Merlier (Soudal-Quick Step) ook rijp om te oogsten in de Ronde van Frankrijk. Maar in de Tour-ploeg rond Remco Evenepoel is er normaal gezien geen plek voor "de raket van Wortegem", weet ook José De Cauwer. "Het zou ook te laat zijn om Merlier nu nog in je Tour-ploeg op te nemen."

3 ritzeges in de Giro en 2 gewonnen sprintduels tegen Jasper Philipsen in de Ronde van België.

Tim Merlier lijkt momenteel de snelste sprintbolide op 2 wielen. Met 8 mogelijke sprinterskansen in de Tour de France zou Merlier kansen genoeg krijgen om in de roos te schieten.



Maar bij Soudal-Quick Step is er dit jaar geen ruimte voor een sprinter. The Wolfpack bouwt zijn ploeg volledig rond Tour-debutant Remco Evenepoel. "Al denk ik niet dat Remco in de Tour de steun nodig heeft van een hele ploeg", stelt José De Cauwer.



"Remco mikt op de top 5 en het podium. Dat kan hij perfect door zijn koers af te stemmen op enkele andere favorieten."

Als Evenepoel tijd wil pakken, heeft hij daar geen hele ploeg voor nodig. José De Cauwer

Een volledige ploeg in dienst van Evenepoel is dus geen noodzaak. "Als Remco een opportuniteit krijgt om tijd te pakken, zal hij dat in zijn eentje moeten doen." "Als hij vanuit een verloren positie moet terugknokken, heeft Remco wel een team nodig. Maar in zo'n situatie is Landa de enige die bergop het niveau heeft om zijn kopman te helpen."

Remco Evenepoel rijdt dit jaar voor het eerst de Tour de France.

Te laat om Merlier naar Tour te sturen