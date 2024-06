Cian Uijtdebroeks komt zichzelf tegen in Zwitserland: "Hij moet nu resetten"

ma 17 juni 2024 12:25

José De Cauwer was gisteren te gast in De Ochtend op Radio 1. Daar liet hij zijn licht schijnen over Cian Uijtdebroeks en Wout van Aert. "Ik lees tussen de lijnen door dat Wout van Aert in orde zal zijn voor de Tour."

Het was met argusogen kijken hoe Cian Uijtdebroeks het ervan af zou brengen in de Ronde Van Zwitserland na zijn opgave in de Giro. Maar in het hooggebergte zakte Uijtdebroeks erdoor. José De Cauwer had in De Ochtend bij Radio 1 goede raad voor de jonge Belg: "Cian moet nu resetten. Hij wil te veel te snel doen, maar hij moet het logischer beginnen te bekijken." "Uijtdebroeks rijdt in de zogezegd beste ploeg ter wereld, maar die zitten nu in de hoek waar de klappen vallen. Ze kunnen hem niet rustig houden en gaan mee in zijn verhaal. Maar nu is het tijd om hem wat te laten stilstaan." Het is vooral de gretigheid van Uijtdebroeks die Visma-Lease a Bike wat moet proberen intomen. "Hij trekt heel zijn omgeving mee van 'het moet, het moet, het moet en het zal', maar geef hem toch wat tijd. Hij is nog altijd maar 20 jaar, jongens."

Over Wout van Aert: "Olympische Spelen moet het doel worden"