18-jarige Jarno Widar staat op een zucht van stukje Belgische wielergeschiedenis in Giro d'Italia Next Gen

Lotto-Dstny-talent Jarno Widar heeft zaterdag met succes zijn roze trui verdedigd in de laatste bergrit van de Giro Next Gen. De jonge Belg kan morgen de allereerste Belgische winnaar worden van de Ronde van Italië voor beloften.

Op de voorlaatste dag van de zogenoemde "Baby Giro" kregen de renners nog de langste etappe voorgeschoteld: een tocht van 182 kilometer van Montegrotto Terme naar Zocca, met een vlakke aanloop en een aankomst bergop.

De ritzege was voor de Nederlander Huub Artz, de laatste overblijver van een vroege vlucht. De 22-jarige Artz, die uitkomt voor het ontwikkelingsteam van Intermarché-Wanty, had aan de streep 25 seconden voorsprong op de Brit Callum Thornley.

De leiderstrui van onze landgenoot Jarno Widar, al goed voor 2 ritzeges in deze Giro Next Gen, kwam niet in gevaar. In de stand telt de 18-jarige Belg een bonus van 52 seconden op de nummer 2, de Spanjaard Pablo Torres van de opleidingsploeg van UAE Team Emirates.

De Ronde van Italië voor renners onder de 23 jaar eindigt zondag met een heuvelachtige etappe van 137 kilometer tussen Cesena en Forlimpopoli.