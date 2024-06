Promotie voor 3 beloften van Lotto-Dstny: "We geloven in hun groei"

Na het nieuws over het nakende vertrek van enkele belangrijke figuren bij Lotto-Dstny, kondigt het team nu zelf drie versterkingen aan. De Belgische formatie promoveert drie renners vanuit het opleidingsteam.



Met Robin Orins legt het de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften vast. Hij is ook Belgisch kampioen tijdrijden in dezelfde categorie. Orins was ook al goed voor ereplaatsen in Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik voor beloften.



"Lotto-Dstny voelt aan als thuis voor mij, ik heb niet lang getwijfeld om te tekenen", klinkt het bij de 22-jarige Belg.

Ook de jonge Brit Joshua Giddings en de Belg Lorenz Van de Wynkele maken de overstap van het opleidingsteam naar het profteam. Beide heren staan bekend als beloftevolle sprinters.