Ploegbaas Lotto-Dstny over renners die vertrekken: "We hebben zelfs geen tegenvoorstel gedaan"

"Maar we hebben niet het grootste budget van het peloton, dus het is zaak om niet al ons geld uit te geven", benadrukt Heulot.

We hebben de renners die we willen houden voor een langere periode vastgelegd.

We hebben de renners die we willen houden voor een langere periode vastgelegd.

"We hebben de renners die we willen houden voor een langere periode vastgelegd", aldus Heulot. "Momenteel liggen 23 renners onder contract voor volgend seizoen. De contractverlengingen zullen we de komende dagen bekendmaken."

Naast contractverlengingen en transfers heeft Stéphane Heulot nog wat huiswerk op de plank liggen.

Want het is nog altijd niet duidelijk of Dstny aan boord blijft als sponsor. Het contract van het communicatiebedrijf bij de wielerploeg loopt eind dit jaar af.

"Dstny heeft tot op vandaag nog niet gecommuniceerd of ze het contract willen verlengen of niet", zegt Heulot daarover. "We praten nog altijd met Dstny, de deur is niet dicht."

Wat als Dstny afhaakt? Is Heulot dan al bezig met een plan B?

"Wielerteams zijn altijd bezig met het zoeken naar inkomstenbronnen en wij dus ook. Want de lonen stijgen en het budget moet meegroeien. Maar we maken ons geen zorgen."