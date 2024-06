IN BEELD - 200.000 Schotse fans bouwen een 'Scotoberfest' in Duitsland: "Blijkbaar is het bier al op"

Met verder ook nog Hongarije en Zwitserland in de poule is Schotland bovendien niet kansloos om zich te plaatsen voor de knock-outfase. Die gelegenheid greep de Tartan Army, het Schotse supporterslegioen, aan om massaal naar Duitsland te trekken.

En die massa liet zich in de Beierse bierstad niet onbetuigd. De Schotten bouwden er donderdag al een groot volksfeest. In ware Oktoberfest-stijl - of zeggen we beter Scotoberfest? - werd er gezongen, gedanst en vooral gedronken.



"Je kan er hier niet naast kijken", getuigt onze commentator ter plaatse, Peter Vandenbempt. "Er zijn hier enorm veel Schotten. En alles verloopt heel vredevol, er zijn geen incidenten."



"Het is allemaal wat traag op gang gekomen. De Duitsers zijn nog wat gereserveerd. Maar wat de Schotten vooral veel doen: bier drinken. Het bier schijnt zelfs al op te zijn", vertelt Vandenbempt.



"In een stad als München, waar er jaarlijks de Oktoberfesten georganiseerd worden, is dat toch bepaald een prestatie."