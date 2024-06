Iedereen bondscoach: Sporza-surfer gunt De Cuyper meteen EK-debuut tegen Slovakije

Geen grote experimenten voor de eerste EK-wedstrijd van de Rode Duivels. De Sporza-surfer heeft in Iedereen Bondscoach gekozen voor de vertrouwde namen tegen Slovakije. Alleen in de defensie gebeuren er wat noodgrepen.

Tijd voor het echte werk op het EK in Duitsland. Dus kiest de Sporza-surfer ook voor de sterkste, fitte elf aan de aftrap tegen Slovakije.

Net als in de uitzwaaiwedstrijd tegen Luxemburg rekenen jullie op het aanvalstrio Lukaku, Doku en Trossard. In hun rug is ook Kevin De Bruyne een garantie op dreiging. De offensievere Tielemans krijgt de voorkeur op Mangala, naast Onana.

Achterin nog geen Vertonghen en Theate: zij krijgen nog een wedstrijd rust. Zo krijgen Maxim De Cuyper en Zeno Debast een plek in de voorhoede met Faes en Castagne.

In doel is er een unaniem akkoord met de bondscoach. Koen Casteels is de nummer 1 bij de Belgen.