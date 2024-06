12-jarige Schot trekt met vader naar Duitsland voor EK: “We gaan op studiereis”

vr 14 juni 2024 12:25

No Scotland, no party. Naar schatting zijn er zo'n 200.000 Schotten afgereisd naar Duitsland. Onder hen: Iian Meiklejohn en zijn 12-jarige zoon Aleks. Vader en zoon trokken samen naar Duitsland om hun thuisland vooruit te stuwen op het EK voetbal. Maar wat maakt hun vader-zoonmoment nu net zo bijzonder?

Welkom bij de familie Meiklejohn. Ondanks dat de 12-jarige Aleks nog leerplichtig is, gaat hij toch Scott McTominay en co. naar eeuwige roem schreeuwen in Duitsland dankzij zijn voetbalgekke vader.

“We gaan een educatieve reis maken”

“Ik laat jullie even weten dat Aleks Meiklejohn niet naar school komt van 13 juni tot Schotland uitgeschakeld is op het EK voetbal”, schreef Iain Meiklejohn vastberaden naar de school van zoonlief. De reden? “Een educatieve trip doorheen Duitsland, waarbij we verschillende steden zullen bezoeken en de extreme emoties van een Schotse fan bestuderen." "Ik zorg ervoor dat Aleks een gedetailleerd verslag uitbrengt als hij terug is”, suste de vader nog op het einde van zijn mail.



(lees voort onder X-post)

Gekker kan je het niet verzinnen, maar Aleks Meiklejohn is effectief met zijn vader in Duitsland. De papa postte al enkele foto’s van hun “studiereis” op X (voorheen Twitter) met weetjes over de bezochte plaatsen.

Rusland 2018

Wat het verhaal nog opvallender maakt: in 2018 was het duo samen met de mama in Rusland om Polen aan te moedigen. Aleks heeft een Poolse moeder, dus trok het gezin naar Rusland. Ook toen gingen ze viraal. Toen Polen in 2018 verloor van Colombia, was de jongen ontroostbaar. Gelukkig waren er de rivaliserende fans uit Zuid-Amerika die de toen 6-jarige Aleks een hart onder de riem staken. En daar bleef het niet bij. Aleks en de Colombianen in kwestie wonnen zelfs een

ticket voor de finale met de campagne #RivalHug.



(lees voort onder post)