Lotto-Dstny-talent Steffen De Schuyteneer sprint naar 2e Belgische ritzege in Giro voor beloften

België boven in de Giro Next Gen. 2 dagen na het nummertje van Jarno Widar (Lotto-Dstny) heeft zijn ploegmakker Steffen De Schuyteneer ook zijn ritzege te pakken. Onze 19-jarige landgenoot was de snelste in een massasprint. Widar blijft in het roze.

Lotto-Dstny heeft een gouden generatie aan talenten. In de Giro voor beloften etaleren ze deze week hun kunstjes.

Dinsdag fladderde Jarno Widar (18) naar winst en de roze trui op Pian della Mussa. Vandaag was het de beurt aan zijn ploegmakker Steffen De Schuyteneer.



De eerstejaarsbelofte is gemaakt voor de klassiekers, maar beschikt ook over een koppel katterappe benen.

De Schuyteneer, vanaf volgend jaar prof bij de Lotto-formatie, werd in de sprint vandaag perfect gegangmaakt door zijn Franse ploegmakker Matys Grisel.



De Duitser Tim Torn Teutenberg strandde op de 2e plek, Soudal-Quick Step-profrenner Paul Magnier kwam als 6e over de streep.

Morgen verdedigt Jarno Widar zijn roze trui op een aankomst bergop in Fosse. Zondag weten we of er voor het eerst een Belg op de erelijst van de Giro voor beloften wordt gegraveerd.