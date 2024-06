Amateurclubs balen over verhoogde bondsbijdragen: "Veel geld en late beslissing"

De KBVB rekent op een goed EK van de Rode Duivels, want dat brengt het nodige prijzengeld in het laatje, maar er zijn bijkomende ingrepen nodig. Vandaar de verhoging van de bondsbijdrage.

Voor al zijn leden (spelers, trainers...) moet een amateurclub bondsbijdragen betalen aan de federatie. Die verschillen naargelang de verschillende leeftijdscategorieën. Om het concreet te maken: voor een U8-spelertje gaat de bijdrage vanaf 1 juli van 4,30 euro naar 12,40 euro. Dat is 188% meer en de zwaarste verhoging. De kleinste verhoging is voor een niet-spelend lid jonger dan 35 jaar. Dat moet 23% meer betalen. Gemiddeld gaat het om 80 à 90 procent meer aan bondsbijdragen. Voor een club met een 400-tal leden gaat het al snel om een meerkost van een paar duizend euro. Dat lijkt niet zo'n groot bedrag, maar in een tijd waarin heel wat clubs het financieel moeilijk hebben is elke euro extra een euro te veel.

Dit is een puur economische beslissing. We maken er een erezaak van om het voetbal laagdrempelig te houden.

Voetbal Vlaanderen beseft dat de timing "zeer ongelukkig" is, maar stelt dat de individuele bijdragen van voetbal in vergelijking met andere sporten (wielrennen, turnen, hockey, tennis, basketbal...) het laagste zijn.

"Wij zijn de goedkoopste sportfederatie - dat is voor ons een erezaak, terwijl we heel veel diensten aanbieden. Hoe moeilijk en jammer het ook is, maar dit is een puur economische beslissing", zegt Philippe Rosier van Voetbal Vlaanderen.

"We hebben de bijdrages bij wijze van spreken sinds 1895 (de oprichting van de KBVB, red) niet verhoogd, buiten de normale indexeringen."

"We willen voetbal absoluut blijven bewaken als meest inclusieve en toegankelijke sport, maar we worden geconfronteerd met stijgende kosten. Personeel en leveranciers worden duurder, de energieprijzen zijn gestegen..."

"Bovendien ontwikkelen we al een hele tijd nieuwe diensten, zoals acties rond een veilig sportklimaat, de bestrijding van racisme en discriminatie, bieden we weekendsupport aan, een kennisdatabank, ontwikkelen we meisjesvoetbal enzovoort. We zijn een verhaal aan het uitbouwen bij Voetbal Vlaanderen."

"Daarnaast mag je niet vergeten dat uit een studie blijkt dat de sociaal-economische bijdrage van Voetbal Vlaanderen aan de maatschappij 1,4 miljard euro per jaar bijdraagt."

"Dat is gigantisch en toont aan dat het voetbal impact heeft op gezondheid, taalontwikkeling, sociale vaardigheden enzovoort. Naast de school en het gezin is voetbal voor 33% van de jongens tot 15 jaar de 3e pijler in hun opvoeding."