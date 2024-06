Quintana is de volgende opgever in Zwitserland met een gebroken hand

Nairo Quintana kwam gisteren in het laatste wedstrijduur van rit 2 ten val. Radiologisch onderzoek gisteravond wees uit dat hij een niet-verplaatste breuk van het vierde middenhandsbeentje rechts heeft.



De hand van Quintana zal geïmmobiliseerd worden.



De 34-jarige ex-winnaar van de Giro en de Vuelta maakt dit jaar zijn rentree in het profpeloton, nadat hij in 2022 positief was bevonden op het gebruik van de pijnstiller Tramadol. Dat product bevond zich toen in de grijze zone van de antidopingreglementen.



In de voorbije Giro finishte Quintana tweede in de bergrit naar Livigno, achter de ongenaakbare eindwinnaar Tadej Pogacar.