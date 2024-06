Er blijven slechts 4 fitte verdedigers over: hoe kan Tedesco dreigende afwezigheid Meunier nog oplossen?

ma 10 juni 2024 14:23

Toen waren ze nog met vier. Na het uitvallen van Thomas Meunier blijft slechts een kwartet topfitte verdedigers over bij de Duivels: Castagne, Faes, Debast en De Cuyper. En dat slechts een week voor de eerste wedstrijd tegen Slovakije. Kan Domenico Tedesco überhaupt nog vers bloed oproepen? En wie komt nog in aanmerking? Wij gingen op zoek naar antwoorden.

De twee oefenwedstrijden hebben meer vragen dan antwoorden opgeleverd over het defensieve vraagstuk bij de Rode Duivels.



De verdediging van de nationale ploeg werd vooraf al gezien als achilleshiel van de ploeg, maar enkele bijkomende blessuregevallen hebben de puzzel alleen maar moeilijker gemaakt.



Jan Vertonghen - al vijf weken out met een liesblessure - en Arthur Theate geraken niet fit voor de eerste EK-wedstrijd tegen Slovakije, Thomas Meunier viel uit tegen Montenegro en dreigt een streep door zijn EK te moeten trekken. Ook Axel Witsel bleef zaterdag tijdens de rust in de kleedkamer met een kleine spierblessure. Blijven nog over: Timothy Castagne, Wout Faes, Zeno Debast en Maxim De Cuyper.



Het noodlot sloeg toe voor Meunier in laatste oefenpot.

Domenico Tedesco probeerde in het slot tegen Luxemburg nog snel even een driemansdefensie met Aster Vranckx in een centrale positie uit. Hij zou tussen (of naast) Debast en Faes kunnen fungeren, met De Cuyper en Castagne als wingbacks.



Maar ook eeuwige passe-partout Yannick Carrasco zou naar achteren getrokken kunnen worden, zelfs in een viermansverdediging.



Toch lijken dit allemaal slechts noodoplossingen en - hoewel Domenico Tedesco in elk interview vurig blijft vasthouden aan zijn gekozen 25 namen - rijst de vraag toch stilletjes: moet de bondscoach niet gewoon nog een extra verdediger oproepen?

Deadline: 17 juni

Eerst en vooral: kan de bondscoach nog iemand nieuw aan zijn selectie toevoegen?



Jazeker, hoewel de officiële lijstjes vorige week vrijdag (7 juni) - exact een week voor de openingswedstrijd - ingediend moesten worden, staat het reglement lastminutewijzigingen nog toe.



Zo kan Tedesco tot voor de aftrap van de eerste wedstrijd van de Duivels - tegen Slovakije - nog spelers toevoegen aan de kern, dit op voorwaarde dat Thomas Meunier door een onafhankelijke dokter niet speelklaar bevonden wordt. Als dat het geval is, kan Tedesco eender wie (met de Belgische nationaliteit, weliswaar) nog oproepen.



Hieronder alvast de 5 topkandidaten voor een ultieme selectie.

1. Alexis Saelemaekers

In Bologna staat er met Alexis Saelemaekers alvast een Belg te trappelen om toch nog af te reizen naar Duitsland.



De voormalige vleugelverdediger van Anderlecht ontpopte zich dit seizoen tot steunpilaar van Serie A-seizoensrevelatie Bologna. Met 4 goals en 3 assists in 30 gespeelde wedstrijden bouwde onze landgenoot mee aan de historische vijfde plaats van zijn ploeg. Toch haalde hij nipt de selectie van de nationale ploeg niet, al lijkt hij op papier de eerste keuze om een vleugelverdediger als Thomas Meunier 1 op 1 te vervangen op rechts.



Zijn enige nadeel: Saelemaekers is eerder een wingback dan een échte hangende rechtsback. In Bologna speelt hij ook vaak in offensievere posities. Hoewel hij een surplus zou kunnen geven aan de selectie, is hij misschien niet het pure defensieve profiel waar Tedesco op dit moment nood aan lijkt te hebben.



Caps: 12

Bologna was in de ban van een Belg: Alexis Saelemaekers.

2. Koni De Winter

Zo komen we uit bij Koni De Winter. De 21-jarige verdediger van Genoa - waar hij basisspeler was dit seizoen - is de toekomst in de defensie van de nationale ploeg, maar werd door Tedesco nog te licht bevonden na zijn debuut tegen Ierland. De opvallende quote van Tedesco bij de EK-selectiebekendmaking - "Ik was eerlijk gezegd niet helemaal tevreden over enkele jonge spelers in de verdediging" - sloeg onder meer op de jonge Antwerpenaar. Kwam daar nog bij: De Winter was ook licht geblesseerd op het einde van het seizoen. Maar goed, de verdediger van Genoa zou opnieuw fit genoeg zijn om aan te sluiten. Hij lijkt op papier alvast een interessant en polyvalent type voor Tedesco om er toch nog bij te hebben: De Winter is sterk in duel en heeft goede voeten, en kan zowel centraal in de defensie als op de flank uitgespeeld worden.

Caps: 1

De Winter bij zijn debuut tegen Ierland.

3. Leander Dendoncker

Het bleef in aanloop naar het EK verdacht stil rond Leander Dendoncker, in het verleden nochtans vaak een vaste waarde en nuttige pion gebleken voor de nationale ploeg. Maar in tegenstelling tot Saelemaekers en De Winter vond de voormalige verdediger/middenvelder van Anderlecht geen heil in een transfer naar de Serie A.



Na uitgerangeerd te zijn bij Aston Villa ging onze landgenoot deze winter op zoek naar meer speelminuten bij Napoli, maar ook daar bleef het bij een zeer magere oogst. Dendoncker kreeg na de winterstop slechts 21 minuten speeltijd in de Italiaanse competitie en sleet zijn dagen vooral op de bank. Tedesco koos dus voor mannen die beter in vorm waren, maar zou dus nog steeds kunnen terugvallen op Dendoncker - die toch al 32 caps achter zijn naam heeft en de kleedkamer van de Duivels al goed kent. Caps: 32

Dendoncker in het shirt van Napoli.

4. Alessio Castro-Montes

Niet alleen in Italië, ook in de Belgische competitie flirt er al een tijdje een vleugelverdediger met een selectie voor de Rode Duivels: Alessio Castro-Montes.



De onvermoeibare rechts-/wingback van Union werd opgenomen in de ruime voorselectie van de bondscoach, maar haalde - ondanks naar voren geschoven te worden door heel wat kenners - de uiteindelijke selectie niet. Het zou een beloning zijn voor zijn uitstekende jaar bij Union. Na vorig seizoen voeling verloren te hebben met de basiself in Gent, ontpopte hij zich in Brussel - zowel in de competitie als Europees - tot absolute sterkhouder op de rechterflank. Hij is qua type een uitstekende doublure van Meunier: verdedigend degelijk, steeds hardwerkend, onvermoeibaar ondanks vele infiltraties en gevaarlijk met zijn voorzet. Alleen: Castro-Montes heeft nog geen enkele cap. Caps: 0

5. Toby Alderweireld

En "last but not least": wat met Toby Alderweireld?

Het lijkt een eerder onwaarschijnlijk scenario dat de voormalige rots in de branding van de Duivels alsnog een coup de théâtre pleegt, maar de naam van Alderweireld klonk voor de selectiebekendmaking wel opnieuw zeer luid. De man met 127 caps achter zijn naam zou een oplossing kunnen zijn wanneer Tedesco toch nog voor een driemansdefensie zou willen gaan. Hij zou alvast de nodige ervaring in de schaal leggen bij de overgebleven jonkies in de defensieve linie. Maar eerlijk is eerlijk: Alderweireld kende niet zijn allerbeste seizoen bij Antwerp - althans niet zoals vorig jaar. Hij probeerde de deur nog op een kier te zetten, maar zag het contact met Tedesco toch stilletjes verwateren.



Daags voor de bekendmaking van de selectie had de ervaren verdediger ook nog niets gehoord van de bondscoach. "Tja, ik heb mijn valiezen al gemaakt en vertrek morgen op reis", knipoogde hij dan maar ludiek. Of zou hij stiekem toch zijn scheenlappen ingepakt hebben? Caps: 127