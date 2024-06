Dubbel podium in Monaco, dubbele domper in Canada: wat liep er mis bij Ferrari? "Dit doet pijn"

ma 10 juni 2024 21:05

Carlos Sainz crashte in Canada.

Na zonneschijn komt regen. De vreugde in Monaco moest bij Ferrari al snel plaatsmaken voor ontgoocheling na een dubbele DNF in Canada. Waar liep het mis voor de Scuderia?

De dominantie van Verstappen was doorbroken, de strijd om de constructeurstitel lag weer open. Dat was het gevoel dat leefde bij Ferrari na de GP van Monaco. Charles Leclerc en Carlos Sainz hadden met een dubbel podium - 1e en 3e - de kloof met Red Bull gedicht tot 24 punten. In Canada kregen ze dan ook prompt de stempel van favorieten opgekleefd. Een etiket dat al snel werd weggespoeld door de regen in Montréal. In de kwalificaties strandden beide Ferrari's al in Q2. Van de pole in Monaco naar de 11e plek in Canada voor Charles Leclerc: hoe is dat mogelijk? Ferrari heeft voor 2024 heel wat problemen opgelost: de wagen is minder onvoorspelbaar en springt ook zachtaardiger om met de banden. Het nadeel is wel dat het moeilijker is geworden om die banden dan op de juiste temperatuur te krijgen. Het nieuwe asfalt in Montréal en de koude weersomstandigheden maakten het voor de Ferrari-rijders moeilijk om alles uit de zachtste Pirelli-banden te persen. Het verschil was ook klein in de kwalificaties: tussen Max Verstappen (7e) en Carlos Sainz (12e) zat in Q2 minder dan 2 tienden van een seconde.

Ook in de race bleek opnieuw dat Ferrari gebaat is bij hogere temperaturen. Sainz worstelde in de regen met zijn tempo en kwam nooit in de buurt van de top 10. De Spanjaard, die de GP van Australië won, nam op het einde van de race wat risico's om op te rukken. In bocht 6 verloor hij de controle en schakelde hij ook Alex Albon uit. Ploegmaat Leclerc stond dan al toe te kijken in de garages na een dramatische race. De Monegask had problemen met zijn motor, een volledige reset van zijn krachtbron was de enige oplossing. Ferrari maakte van de pitstop gebruik om Leclerc op harde banden het circuit weer op te sturen. Een verkeerde gok, want luttele seconden later begon het weer te druppelen in Montréal. Na een nieuwe noodzakelijke pitstop had Leclerc al zoveel achterstand opgelopen dat leiders Verstappen en Russell hem al dubbelden. De Scuderia besloot de Monegask dan maar uit zijn lijden te verlossen na 43 rondjes. Een pijnlijke beslissing, want door de dubbele DNF liep de achterstand van Ferrari weer op tot 49 punten in het constructeurskampioenschap.

Geen drama